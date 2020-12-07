بالصور.. حريق يلتهم سوق “البالة” في ايسر الموصل

2020/12/07 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى..

أفاد مصدر محلي، الاثنين، بنشوب حريق في منطقة النبي يونس بالجانب الأيسر من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “حريقا أندلع منذ ساعات الصباح الأولى في سوق الملابس المستعملة “البالة” الواقع بمنطقة النبي يونس بمدينة الموصل”.

وأضاف المصدر، أن “المعلومات الأولية لفرق الدفاع المدني التي هرعت لإطفاء الحريق، تشير إلى الحادث ناتج عن تماس كهربائي، فيما تسبب الحريق بخسائر مادية كبيرة لأصحاب المحلات”.انتهى 15 ع

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