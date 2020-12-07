الزراعة النيابية تحدد الأولويات في موازنة العام المقبل

2020/12/07 | 10:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

دعت لجنة الزراعة النيابية،اليوم الاثنين، إقليم كردستان إلى تطبيق الاتفاق مع الحكومة المركزية، على أرض الواقع،فيما حددت أولوياتها في موازنة العام المقبل

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاقليم قطع وعوداً لعدة مرات، فضلاً عن وجود لجان تفاوض بين الأقليم والمركز"، مستدركاً بأنه " لم نلاحظ شيئاً ملموساً على ارض الواقع".

وأضاف أن "تطبيق الاتفاق سواء ما يخص الإيرادات النفطية أم المنافذ الحدودية، هو من أجل وحدة البلاد، ولكي يصبح الإقليم بحق جزءاً لا يتجزأ من العراق، أسوة بالمحافظات الباقية"، داعياً" حكومة الإقليم أن تأخذ الالتزام مع المركز على محمل الجد، وتطبيق الاتفاق على ارض الواقع".

وأشار إلى أن "من أولويات لجنة الزراعة ضمن قانون الموازنة، هو ضبط المنافذ الحدودية لكي نضمن سلامة الأمن الغذائي للمواطن العراقي، ودعم المنتج المحلي وخصوصاً في ما يخص مفاصل الثروة الحيوانية".

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني في وقت سابق عن اتفاق مبدئي بخصوص موازنة العام 2021.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتفاق يتضمن تسليم نفط الإقليم ونصف واردات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية".

وأضاف جزا، أن "الاتفاق تضمن تصدير النفط عن طريق شركة سومو فقط وتكون حصة الإقليم في الموازنة 12.67 %".

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