النفط تطلق تعيينات جديدة

2020/12/07 | 10:13 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت وزارة النفط، تعيين (1478) من خريجي معاهد التدريب النفطي، لعام 2018 - 2019.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقى "ألترا عراق"، أن "الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة أصدرت أمرًا وزاريًا بالتعيين استنادًا إلى موافقة وزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل التي جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (399) لسنة 2019 وموافقة وزارة المالية".

وأضاف البيان أن " المعينين تم توزيعهم للعمل في الشركات والتشكيلات النفطية" ، مؤكدة أن "إجراءات التعيين سيتم المباشرة بها خلال الربع الأول من العام القادم 2021".

وبحسب الوزارة "سيتم نشر قوائم المعينين وجهات تعيينهم في الموقع الرسمي للوزارة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7 كانون الأول/ديسمبر 2020".

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