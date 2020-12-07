المالية النيابية تؤكد توفر درجات وظيفية في موازنة 2021


المالية النيابية تؤكد توفر درجات وظيفية في موازنة 2021
2020/12/07 | 10:34 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المالية النيابية تؤكد توفر درجات وظيفية في موازنة 2021 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/07 | 10:34.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تؤكد توفر درجات وظيفية في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تؤكد توفر درجات وظيفية في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).

واصل القراءة على شفق نيوز
Sponsored Links