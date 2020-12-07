ارتفاع حصيلة حادث تسرب غاز في منجم جنوبي الصين إلى 23 قتيلا

2020/12/07 | 10:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضى ثلاثة وعشرون عاملا بسبب تسرب غاز في منجم فحم بجنوب الصين، وفق حصيلة جديدة، في حين نجا شخص واحد فقط.

ووقع الحادث بسبب تسرب لأوكسيد الكربون مساء الجمعة، في وقت كان العمال يفككون معدات تعدين تحت الأرض، في أعقاب إغلاق المنجم قبل شهرين.

وأرسلت السلطات الصينية محققون إلى المكان بهدف تحديد أسباب الحادث.

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