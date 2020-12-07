الرشيد يحدد نسبة فائدة حسابات التوفير: نعطيها كل شهر

2020/12/07 | 10:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، منح فائدة (٣،٥٪) للمواطنين مقابل إيداع اموالهم لدى المصرف.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 كانون الأول 2020)، أن "الفائدة تمنح نهاية كل شهر على الرصيد وتضاف الفائدة عند الغلق نهاية السنة لجميع الحسابات المتحركة وغير المتحركة".

ودعا المصرف كافة المواطنين الراغبين بفتح حساب توفير، "إلى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات مستصحبين معهم المستمسكات والصور الشخصية"، مبيناً أن "تلك الأموال تعاد لأصحابها حين المطالبة بها".

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