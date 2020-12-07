بالصورة .. السلاح الذي اغتيل به فخري زادة مرتبط بالاقمار الاصطناعية

2020/12/07 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني إن العالم النووي محسن فخري زاده اغتيل بواسطة رشاش باستخدام “الذكاء الاصطناعي”، وذلك وفق تصريح أدلى به لوكالة أنباء محلية.واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في 27 تشرين الثاني الماضي في … Readmore

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