قافلة حملة أنتُم مُستقبل العراق تصل الديوانية

2020/12/07 | 10:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

بتوجيه مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي وتزامُنًا مع بدء العام الدراسي الجديد وصلت قافلة حملة " أنتُم مُستقبل العراق " الى محافظة الديوانية للحث على مكافحة الافكار الارهابية والمتطرفة ودعم التلاميذ في بناء مستقبل العراق.

وذكر جهاز مكافحة الارهاب في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين أن" الحملة وبالتنسيق مع المديرية العامة لتربية المحافظة شملت زيارة عدد من المدارس الحكومية في مركز و أقضية مُحافظة الديوانية وتضمنت توزيع الهدايا للتلاميذ والأيتام وإلقاء المُحاضرات التوعوية والقيام بفعاليات فنية وثقافية.

و جرى ضمن الحملة توزيع قصة الرسوم الكارتونية "تحرير الموصل " والتي تُصور آثار التخريب التي خلفها الإرهاب المُتطرف وكيف ضحى ابناء القوات المُسلحة في جهاز مكافحة الإرهاب وباقي القوات الامنية لمواجهتهم وتحرير الموصل .

ومن جانبها قدمت ادارات المدارس الشكر والثناء الى عوائل وابناء شُهداء جهاز مُكافحة الإرهاب معبرين عن تثمينهم العالي وعرفانهم للتضحيات الكبيرة المقدمة من قبل ابطالنا.

يؤكد جهاز مكافحة الارهاب استمراره بتقديم الدعم لمكافحة الفكر الارهابي والمتطرف بما يؤمن مستقبل آمن ومستقر للاجيال القادمة .

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