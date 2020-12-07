2020/12/07 | 10:41 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأثنين 7 ديسمبر 2020 | 10:27 صباحاً | عدد القراءات : 14

وزير الثقافة يعلن إكمال نص قانون العطل والمناسبات

أعلن وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الاثنين، إكمال نص قانون العطل والمناسبات، فيما اشار الى الجهود لاعادة جميع الآثار المهربة.

وقال ناظم في تصريح صحفي: إن "قانون العطل والمناسبات خضع لنقاشات عدة، شملت اجتماعات مع مستشاري رئيس الوزراء، ومع نخبة من المثقفين، والاكاديميين"..

وأضاف أن "هناك نية لعقد اجتماع أخير للإفضاء إلى نص هذا القانون، الذي سيقدم إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه ويرحل إلى مجلس النواب"، مؤكداً أن " نص القانون مكتمل، وهنالك نقاش أخير بخصوصه، وسيطرح في إحدى جلسات مجلس الوزراء".

وفيما يخص ملف الآثار المهربة، أكد وزير الثقافة، "عدم وجود تأخير في ملف استعادة الآثار، والملف مستديم العمل فيه".

واشار إلى أن "الآثار المهربة موجودة في كل مكان، سواء في دول الجوار، أو الدول الاقليمية والاوروبية"، مشيراً الى العمل لأرجاعها، من خلال تطبيق قانون الآثار 55 لسنة 2002، الذي يجيز المفاوضات، وإقامة المذكرات لاستعادة الآثار".

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