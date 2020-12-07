وزير الخارجية للمبعوث الامريكي: مصلحة العراق تتطلب إنهاء الأزمة السورية

2020/12/07 | 10:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع مبعوث الرئيس الأميركيّ إلى سورية جويل رايبون.

وتناول الجانبان في اللقاء سُبُل التوصُّل إلى حلّ سياسيّ للأزمة السوريّة، وعبّر السيّد الوزير عن اهتمام الحُكُومة العراقيّة بإنهاء الصراع الدائر في سورية، وحسم ملفّ النازحين، وتهيئة الأجواء الآمنة لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم.

مُعرباً عن تقديره لجميع الجُهُود السلميّة الرامية لإنهاء مُعاناة الشعب السوريّ.

جاء ذلك في لقاء جمع السيّد وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع مبعوث الرئيس الأميركيّ إلى سورية جويل رايبون على هامش أعمال مُنتدى حوار المنامة 2020.

وتطرق الجانبان إلى دور اللاعبين الإقليميين والدوليين في الازمة السورية.

وأكد الوزير أن استمرار القتال والمعارك في سوريا يؤثر سلباً في الوضع الامني بالدول المجاورة لها، لذا فإن مصلحة العراق والدول المجاورة الاخرى تتطلب إنهاء الازمة السورية.

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