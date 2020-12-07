الرشيد يعلن نسبة فوائده لحسابات توفير المواطنين في المصرف

2020/12/07 | 10:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٧ عن منح فائدة (٣،٥٪؜) للمواطنين مقابل ايداع اموالهم لدى المصرف

واوضح المكتب الاعلامي ان الفائدة تمنح نهاية كل شهر على الرصيد وتضاف الفائدة عند الغلق نهاية السنة لجميع الحسابات المتحركة وغير المتحركة

ودعا المصرف كافة المواطنين الراغبين بفتح حساب توفير مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات مستصحبين معهم المستمسكات والصور الشخصية

وبين ان تلك الاموال تعاد لاصحابها حين المطالبة بها

المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد

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