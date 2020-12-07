صحة البصرة تعلن ارتفاع إصابات كورونا بين طلاب المدارس والكوادر التدريسية

2020/12/07 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد مدير قسم الصحة العامة بدائرة صحة البصرة الدكتور تحسين صادق النزال أن الإصابات بفيروس كورونا المسجلة بصفوف الطلبة والتلاميذ والكوادر التدريسية في مختلف مناطق البصرة حتى اليوم الاثنين تبلغ 40 إصابة.وقال النزال خلال تصريحات صحفية، تابعتها (بغداد اليوم)، انه "في حال ازدياد تسجيل الإصابات بالمرض في مدارس المحافظة فقد يصار إلى اتخاذ قرار من قبل وزارة الصحة أو اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بإغلاق المدرسة التي شهدت إصابات أو إعادة تعطيل الدوام في المدارس".واضاف أن "الإصابات بكورونا التي سجلت في مدرسة الجمهورية التطبيقية الابتدائية وسط المحافظة كانت تسع إصابات فقط، وان ما تم تداوله حول وجود 24 إصابة كان عددا لحالات مشتبه بها"، لافتا إلى إعادة المسح بالنسبة للتلاميذ الآخرين.وتابع أن "الإجراءات المتبعة في المدارس بهذا الشأن تتمثل بمنح الطالب أو التلميذ المصاب بكورونا إجازة إجبارية لمدة 14 يوم وفي حال كانت هناك أعداد إصابات كثيرة في الصف الواحد فيتم منح جميع فيه إجازة إجبارية فضلا عن تعفير المدارس والصفوف والتأكيد على الإجراءات الوقائية".

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