بالصورة.. اغلاق شركة توزيع كهرباء ذي قار وإعلان الإضراب التام

2020/12/07 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الإثنين، (07 كانون الأول، 2020)، بأغلاق شركة توزيع المحافظة من قبل الاجراء اليوميين وموظفي العقود.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من موظفي العقود والاجراء اليوميين في دوائر الكهرباء اغلقوا شركة توزيع كهرباء ذي قار، احتجاجا على تأخر رواتبهم وصرف مستحقاتهم المالية".

واضاف أن "الموظفين اعلنوا الاضراب التام عن الدوام".

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