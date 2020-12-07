اليوم.. سحب قرعة التصفيات الأوروبية (الأفتراضية) المؤهلة لكأس العالم 2022

2020/12/07 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تستضيف مدينة زيوريخ السويسرية اليوم الاثنين (7 كانون الاول 2020)، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد المحلي ، قرعة التصفيات الأوروبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، في قطر، والتي ستكون افتراضية دون حضور ممثلي الـ 55 منتخبا، في ظل الإجراءات الإحترازية، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيكون منتخب فرنسا، حامل اللقب، ضمن منتخبات المستوى الأول، إلى جانب منتخب بلجيكا، البرتغال، كرواتيا، إنجلترا، اسبانيا، ايطاليا، الدنمارك، ألمانيا وهولندا.

وسيشارك الإيطالي دانييلي دي روسي والهولندي رافائيل فان دير فارت كمساعدين في قرعة مرحلة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكان دي روسي ضمن الفريق الإيطالي الذي توج بمونديال 2006 في ألمانيا، وكذلك شارك في مونديالي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، ودافع عن قميص الأزوري 117 مرة، ويعد أحد أساطير نادي روما، بدوره، شارك فان دير فارت، الذي دافع عن قميص المنتخب البرتقالي 109 مرات، في مونديال ألمانيا وكذلك جنوب أفريقيا الذي وصلت فيه هولندا للوصافة بعد خسارتها في النهائي أمام إسبانيا (0-1).

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 55، إلى 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات تضم 6 منتخبات، بجانب 5 مجموعات، تحتوى على 5 منتخبات.

ويتأهل فريقان من المجموعات العشر مباشرة إلى مونديال قطر 2022، أما أصحاب المركز الثاني في المجموعات، فتخوض ملحقا يضم أفضل منتخبين في دور المجموعات ضمن دوري الأمم 2020-2021 لم يحالفهما الحظ بالتأهل عبر التصفيات التقليدية، وينتج عن ذلك الملحق تأهل ثلاثة منتخبات إضافية، بحيث يشارك 13 منتخبا أوروبيا في قطر من أصل 32.

وفي الملحق، تتوزع المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات مختلفة من مباريات إقصائية مباشرة، بحيث يتأهل إلى المونديال من يفوز في مباراتين تواليا.

جدير بالذكر أن، التصفيات الأوروبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، سوف تنطلق بداية من آذار المقبل، بخوض 3 مباريات، قبل أن تتوقف، لإفساح المجال لخوض نهائيات يورو 2020، خلال الصيف المقبل.

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