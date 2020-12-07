مصرف الرشيد يعلن منح فائدة (٣،٥٪؜) للمواطنين مقابل ايداع اموالهم لدى المصرف

2020/12/07 | 10:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرشيد اليوم الاثنين ، عن منح فائدة (٣،٥٪؜) للمواطنين مقابل ايداع اموالهم لدى المصرف .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : " ان الفائدة تمنح نهاية كل شهر على الرصيد ، وتضاف الفائدة عند الغلق نهاية السنة لجميع الحسابات المتحركة وغير المتحركة" .ودعا المصرف كافة المواطنين الراغبين بفتح حساب توفير الى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات مستصحبين معهم المستمسكات والصور الشخصية.وبين ان "تلك الاموال تعاد لاصحابها حين المطالبة بها"./انتهى8

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