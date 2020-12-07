انتهاء تلقي قصائد المرشحين لبرنامج

2020/12/07 | 10:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابو ظبي / نينا / اعلنت لجنة إدارة المهرجانات و البرامج الثقافية و التراثية في ابوظبي انتهاء فترة تلقي قصائد المرشحين لبرنامج "أمير الشعراء" بموسمه التاسع (2020 – 2021 ) ، والذي شهد إقبالا كبيرا من شعراء العربية الفصحى على المشاركة به، بوصفه أحد أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي.ويبدأ أعضاء لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض و اللجنة الاستشارية التي تضم الدكتور أحمد خريس والدكتور محمد حجو ، خلال الفترة المقبلة ، عملية فرز و تقييم القصائد واختيار أفضل 150 شاعرا بين مئات المرشحين، و الذين سيخضعون لمقابلات عن بعد وفق معايير فنية ونقدية دقيقة.كما ستحدد لجنة التحكيم بعد إجراء المقابلات قائمة تضم 40 شاعرا، سيخضعون بدورهم لاختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم ، وذلك لاختيار القائمة النهائية المكونة من 20 شاعرا، و الذين سيشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي للمنافسة على لقب "أمير الشعراء" وصولا للحلقة النهائية و الفوز ببردة الشعر وخاتم الامارة./ انتهى

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