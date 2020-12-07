2020/12/07 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى 23 عاملاً بسبب تسرب غاز في منجم فحم بجنوب الصين، وفق حصيلة جديدة أكدتها وسائل إعلام رسمية الإثنين، فيما نجا شخص واحد فقط.وكان تسرب لأكسيد الكربون مساء الجمعة في منجم دياوشويدونغ قرب مدينة تشونغتشينغ قد أودى ب18 عامل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة حادث المنجم في الصين الى 23 قتيلاً ونجاة شخص واحد) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة حادث المنجم في الصين الى 23 قتيلاً ونجاة شخص واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).