تأريخنا حكايات ليس إلا - سعيد الجعفر

2020/12/07 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الجعفر سار الخليل في سوق الصفارين وبعدها وضع العروض وقال علي بن ابي طالب للدؤلي النحو اسم وفعل وحرف فألف النحو العربي..أما سيرة سيبويه الذي عاش في العصر الذهبي للتدوين واهم شخصية نحوية فهي في ثمانية اسطر وسيرة امرئ القيس، الذي عاش قبله بثلاثمئة عام ،في مئة صفحة ..و ابن زريق البغدادي ، الذي عاش في عنفوان عصر التدوين،كتب قصيدة يتيمة، ولأمرئ القيس ثانية ديوان كامل...او نجد مسلسلا كاملا عن القعقاع وهو شخصب ......





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