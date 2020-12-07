خلاف شيعي سني كردي حول المادة 140 من الدستور في أول اجتماع يجمعهم لدراسة التعديلات الدستورية

2020/12/07 | 10:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت اللجنة النيابية الخاصة بتعديل الدستور العراقي حول المادة 140 من الدستور، وطالب المشاركون في الاجتماع من الشيعة والسنة بحذف المادة بينما أصر النواب الكورد على بقائها في الدستور كما هي.وأعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب … Readmore

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