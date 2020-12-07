وزارة النفط تعلن تعيين 1478 من خريجي معاهد التدريب النفطي

2020/12/07 | 10:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية، الموافقة على تعيين 1478 من خريجي معاهد التدريب النفطي للعام الدراسي 2018-2019.وأصدرت الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة أمراً وزارياً بالتعيين استناداً إلى موافقة وزير النفط إحسان عبدالجبار التي جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (399) … Readmore

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