فوز تحالف مادورو في انتخابات فنزويلا وسط نسبة امتناع مرتفعة

2020/12/07 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعاد التحالف بزعامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السيطرة على البرلمان في البلاد إثر فوزه في انتخابات تشريعية قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية واتّسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة وتعرّضت لانتقادات دولية.

وحصل التحالف الداعم لمادورو على أكثر من سبعة وستين بالمئة من أصوات الناخبين وفق ما أعلنت الاثنين رئيسة المجلس الوطني الانتخابي انديرا ألفونزو، وأوضحت أن قسماً صغيراً من المعارضة شارك في الانتخابات وحصل على ثمانية عشر بالمئة من الأصوات.

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