تقرير: الشرق الأوسط يظهر للمرة الأولى بين أكبر 25 مُصنّعا للأسلحة

2020/12/07 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سيبري هيمنة الشركات الأميركيّة والصينيّة على سوق الأسلحة العالمي عام الفين وتسعة عشر، في حين ظهر الشرق الأوسط للمرّة الأولى بين أكبر خمسة وعشرين مُصنّعًا للأسلحة.

واكد التقرير ان ستّ شركات أميركيّة وثلاث شركات صينيّة حلّت ضمن ترتيب أكبر عشر شركات أسلحة.



وصُنّفت شركة أوروبية واحدة فقط ضمن هذا الترتيب وحلّت في المركز السابع.

وللمرّة الأولى، أُدرجت شركة من الشرق الأوسط ضمن لائحة أفضل خمس وعشرين شركة، وهي شركة إيدج التي تتّخذ الإمارات العربيّة المتّحدة مقرًّا لها.

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