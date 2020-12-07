تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم

2020/12/07 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، أسعار صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية لليوم الاثنين (7 كانون الأول 2020)، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.

سعر بيع الدولار 126,000

سعر شراء الدولار 125,000

اليورو : 100 يورو 121,30 دولار

الأسترليني : 100 باوند 134,16 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 781,90 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً $ 1841,10

سعر برميل نفط الخام برنت 49,10 دولار

سعر برميل نفط الخام الأميركي 46,09 دولار

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