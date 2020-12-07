صحة الكرخ تعلن نجاح حملة تلقيح ضد شلل الأطفال بنسبة عالية

2020/12/07 | 12:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي، اليوم الأثنين، انتهاء الحملة الخاصة بالتلقيح بلقاح ضد شلل الأطفال الفموي، بنجاح بتحقيق 86.5% من هدف انطلاق الحلمة شبه الوطنية.

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