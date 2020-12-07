ائتلاف النصر يطرح ميثاق شرف من ست نقاط انسجاماً مع دعوة الصدر لترميم البيت الشيعي

2020/12/07 | 12:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، اليوم الاثنين، إلى توقيع “ميثاق شرف” ملزم لجميع القوى السياسية انسجاما مع الدعوة التي اطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لترميم البيت الشيعي، فيما حدد ست نقاط عن طبيعة الميثاق.وقال … Readmore

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