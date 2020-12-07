بعد الاتفاق حول الموازنة.. زيارة مرتقبة لوفد كردي الى بغداد

2020/12/07 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر مطلع، الاثنين (7 كانون الأول 2020)، بأن وفداً كردياً يزور العاصمة بغداد من جديد، لدعم العملية السياسية وحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بعد الاتفاقات التي جرت خلال الأيام الماضية بشأن الموزانة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "من المقرر ان يتوجه وفد من برلمان كردستان الى العاصمة بغداد خلال الاسبوع المقبل".

وأضاف، أن "الوفد الكردي سكون برئاسة رئيس برلمان إقليم كردستان الدكتورة ريواز فائق المقبل للتباحث حول المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وتمتين العلاقات".

وأشار المصدر إلى أن "الزيارة تهدف الى دعم العملية السياسية وخطوات حكومة اقليم كردستان لحل المشاكل المالية مع الحكومة الاتحادية".

وفي وقت سابق، أن أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفار، التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان في موازنة 2021.

وقال الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد الكردستاني الذي عاد إلى أربيل، توصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية، يقضي بأن يسلم كردستان أموال 250 ألف برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى 50 بالمئة من عائدات المنافذ الحدودية في الإقليم".

وأضاف الصفار، أنه "بموجب الاتفاق الجديد، الذي سيؤكَد في زيارة ثانية للوفد الكردستاني، ستكون حصة الإقليم في موازنة 12.76 بالمئة من الموازنة الاتحادية الكلية".

وتابع الصفار، أن "الاتفاق يحتاج إلى توافق سياسي جديد داخل البرلمان، لكون الاتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021".

وأشار الى أن "المهم أن يكون هناك اتفاقاً سياسياً، غير الاتفاق الذي يبرم مع الحكومة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "الاتفاقات الحكومية تحتاج اتفاق سياسي".

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