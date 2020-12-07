وزارة الثقافة الكردستانية تغلق قناة

2020/12/07 | 12:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الثقافة في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، اغلاق قناة "NRT" لمخالفتها المعايير.وذكر بيان مقتضب :" ان اغلاق القناة تم لعدم التزامها بالتعليمات الخاصة بتنظيم المجال الإعلامي المرئي والمسموع، والتصرفات غير المسؤولة في هذا الوقت والبعيدة عن القانون ووصف القوات الامنية بالميليشيات وقطاع الطرق، بالرغم من تنبيه القناة عدة مرات ".وأضاف البيان أنه "استنادا على قرار القاضي وبدعم من التعليمات المشار اليها وجميع القرارات والقوانين المتعلقة بهذه القضية قررنا وقف بث قناة NRT لمدة أسبوع كامل"، مبينة :" ان ايقاف القناة يبدأ من الساعة 11.30 من يوم الاثنين لغاية الساعة 11.30 من يوم الاحد القادم الموافق 13-12-2020".واعلنت قناة "NRT" صباح اليوم ان قوة امنية اقتحمت مقرها الرئيس في السليمانية واستولت على الاجهزة الموجودة فيه ./انتهى8

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