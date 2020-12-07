نظرية الموساد المشؤومة.. هل اوقفت ايران، ماذا عن العراق؟

2020/12/07 | 12:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مدير المركز العالمي للتوثيق جهاد سعد، عمليات الاستهدافات الاسرائيلية التي تطال الكفاءات العلمية المتميزة وخاصة في علوم الذرة والنووية، بانها عم...

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