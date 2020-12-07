مقارنات بين 2019 والعام الحالي.. كم انخفضت قيمة النفط العراقي؟

2020/12/07 | 12:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاثنين، عن انخفاض قيمة النفط المصدر للربع الأول من عام 2020 الى ما يقارب من 14 مليار دولار.

وقال الجهاز في تقرير، إن “قيمة النفط الخام المصدر للربع الاول من عام 2020 انخفض ليصل الى 13 مليارا و967 مليون دولار، مقارنة بالربع الاخير من عام 2019 الذي بلغت قيمة الصادرات النفطية فيه 19 ملياراً و123 مليون دولار، وبالمقارنة مع الربع الاول من عام 2019 الذي بلغت الصادرات النفطية فيه 19 ملياراً و254 مليون دولار”، مشيراً الى أن “انخفاض قيمة الصادرات ياتي لانخفاض الانتاج النفطي”.

واضاف ان “معدل سعر البرميل النفط انخفض هو الاخر في الربع الاول من عام 2020 ليصل الى 45.9 دولار، مقارنة مع الربعين الاول والرابع لسنة 2019 اللذين بلغ فيهما السعر 10.59 دولار و60.10 دولار على التوالي”.

يذكر ان موازنة العراق تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض اسعار النفط التي تشكل اكثر من 90 % من موازنة العراق العامة.

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