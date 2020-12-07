الصين تدين بشدة القرار الامريكي حول فرض عقوبات على مسؤولين صينيين

2020/12/07 | 12:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الصين إنها تعارض وتدين بشدة التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية، إن صح التقرير الإعلامي الذي يفيد بأن واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الصينيين بسبب حملة قمع في هونج كونج.وإذا أصرت الولايات المتحدة على السير في الطريق … Readmore

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