ديمقراطية طالباني تغلق قناة NRT الكوردية في السليمانية

2020/12/07 | 12:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اغلقت قوة امنية من عناصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قناة NRT الكوردية في السليمانية ، على خلفية تغطيتها نقل التظاهرات الشعبية خلافا لحرية التعبير وحق التظاهر.

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