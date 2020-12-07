بعد عاصمة العراق للثقافة الاسلامية.. العراق يستعد لاعلان إحدى محافظاته “عاصمة جديدة”

2020/12/07 | 12:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وصف وزير وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ، اليوم الاثنين ، محافظة الديوانية بـ”عاصمة العراق الزراعية”، لكونها الاولى في الانتاج الزراعي.

وذكر وزير الزراعة خلال افتتاح المعرض الأول للمستلزمات الزراعية الذي نظمته الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بالتعاون مع محافظة الديوانية ومديرية زراعة الديوانية أن “الوزارة تعمل على دعم القطاع الزراعي وتوفير المستلزمات الزراعية للفلاحين والمزارعين مع توفير السلة الغذائية للمواطن العراقي من دون الاعتماد على المنتج المستورد”،مؤكداً عمل الزراعة على توفير المنتج المحلي كبيض المائدة ولحوم الدجاج واللحوم الحمراء”.

واضاف ،أن ” محافظة الديوانية تعد الأولى في الإنتاج الزراعي وسنعمل على إعلانها عاصمة العراق الزراعية كونها تستحق ذلك لما تقدمه من منتجات زراعية وحيوانية”.

من جهته أكد محافظة الديوانية زهير الشعلان في كلمته ،ان “المحافظة باتت مؤهلة لأن تكون عاصمة العراق الزراعية كونها الأولى في الإنتاج الزراعي للمحاصيل كالحنطة والشعير والرز العنبر وكذلك المحاصيل الزرعية الأخرى فيما تعمل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الديوانية على توفير جميع المستلزمات الضرورية للزراعة”.

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