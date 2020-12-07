تركيا تعلن مقتل 11 عنصراً من العمال الكردستاني شمالي العراق

2020/12/07 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم

الاثنين، مقتل 11 عنصراً من حزب العمال

الكردستاني شمالي العراق.

وأفادت وكالة "نيو ترك بوست" التركية، ان

"طيران الجيش التركي تمكن اليوم من قتل 11

عنصراً من حزب العمال

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