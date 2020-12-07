2020/12/07 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث القيادي في الحزب الديمقراطي

الكردستاني، بنكين ريكاني، عن تفاصيل

تتعلق بالاتفاق الاخير الذي اجري بين

العاصمة الاتحادية، وحكومة اقليم

كردستان، بما يخص موازنة 2021 والاتفاق

النفطي السابق.

وقال ريكا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير سابق: الاتفاق مع بغداد تضمن دفع 67 ترليون دينار لكردستان مقابل تسليم عائدات النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير سابق: الاتفاق مع بغداد تضمن دفع 67 ترليون دينار لكردستان مقابل تسليم عائدات النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).