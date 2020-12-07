كردستان توقف بث قناة NRT لمدة اسبوع

2020/12/07 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الثقافة في حكومة اقليم

كردستان، اليوم الاثنين، ايقاف بث قناة

(N.R.T) الفضائية لمدة اسبوع "لعدم

التزامها بتعليمات تنظيم قطاع الاعلام

المرئي والمسموع"، على حد وصفها.

وقالت وزارة الثقافة في ح

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