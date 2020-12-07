عالية نصيف تدعو الى فلترة بعض المدراء في وزارة الصناعة: شركاتهم خاسرة والفساد معشش فيها

2020/12/07 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_بغداد

دعت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ، رئيس الوزراء ووزير الصناعة الى إجراء فلترة لبعض المدراء العامين في وزارة الصناعة واستبعاد من أمضوا أكثر من عشر سنوات في مناصبهم، مبينة أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تتطلب الاعتماد على شركات الوزارة في حين أكثرها خاسرة والفساد معشش فيها .

وقالت نصيف في بيان اليوم، أنه :” في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة كان يجب أن يتكئ الاقتصاد على وزارة الصناعة وشركاتها، في حين نرى العديد من شركاتها اليوم خاسرة بسبب الفساد المالي والإداري وشبه متوقفة عن العمل، أي لم يبق منها إلا الإسم فقط ومديرها العام سعيد بمنصبه ويمارس السرقة وشتى أنواع الفساد المالي والإداري هو وحاشيته لتخريب الشركة وتدمير ما تبقى منها ” ، مبينة ان ” بعض المدراء العامين مضى على وجودهم في مناصبهم أكثر من عشر سنوات بلا أية فائدة متحققة من وجودهم سوى الضرر والفساد فقط “.

واضافت ، ان ” المطلوب اليوم من رئيس الوزراء ووزير الصناعة القيام بعملية فلترة لبعض المدراء العامين والمجيء بآخرين أكثر كفاءة وخبرة منهم ومشهود لهم بالنزاهة والأمانة، علماً بأن إعادة تشغيل الشركات والمصانع ستسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد العراقي وعلى المدى القريب “.

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