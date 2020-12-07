ابن سينا في تاريخ ثقافة العالم - مالك ابوعليا

2020/12/07 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: الماركسي السوفييتي محمد سيف الدينوفيتش عظيموف*الملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمترجمة مالك أبوعليا"لا يهتم التأريخ الفلسفي بفهم شخصية الفيلسوف وحتى سماته الروحية في طريقة كلامه وتركيز وصورة نظامه،أو أقل من ذلك، تصفيفة شعره.



ان اهتمامه ينصب على التمييز بين مُحددات نظامه الفلسفي والتبلورات الفعلية من البراهين والحُجج ......





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