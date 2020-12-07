2020/12/07 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في عدد من الدول العربية قبل عقد من الزمن، فشلت الحكومات الغربية في التقاط زمام المبادرة والمساهمة في تلبية تطلعات الشعوب الى الحرية والديمقراطية، وفوّتت بهذا التلكؤ فرصة غير مسبوقة لهندسة إصلاحات حقيقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثورة أم مؤامرة؟.. دبلوماسيون يقيمون دور الغرب في الربيع العربي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثورة أم مؤامرة؟.. دبلوماسيون يقيمون دور الغرب في الربيع العربي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).