مراسل التغيير: حريق يلتهم سوق “البالة” في الجانب الأيسر لمدينة الموصل

2020/12/07 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

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التهم حريق أحد اسواق الجانب الأيسر لمدينة الموصل بمحافظة نينوى.

واكد مراسل التغيير، أن الحريق الذي اندلع في سوق البالة بمنطقة النبي يونس بالجانب الأيسر للموصل، التهم عدداً من المحال التجارية والبسطيات، مبينا ان الحريق أسفر عن خسائر مادية في حين لم يؤدي الى اية خسائر بشرية.

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