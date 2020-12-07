طالب عراقي يحصل على تكريم رفيع المستوى من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

2020/12/07 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالبا عراقيا تقديرا لمشاركاته المتميزة بالجانب الإنساني.

وحصل الطالب العراقي عمار الدجيلي على تكريم رفيع المستوى من الرئيس بوتين، وذلك بمنحه وسام شرف وشهادة تقديرية، لمشاركته في تقديم العون لأكثر من ست مئة مريض، ليكون الدجيلي بذلك ثاني عربي يحصل على الوسام الروسي، بعد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

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