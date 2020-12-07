الكشف عن موعد إطلاق النسخة المحدثة من طائرة الركاب “سوخوي سوبرجيت”

2020/12/07 | 13:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت شركة “روس تيخ” الروسية، أنها تخطط للبدء في صناعة النسخة المحدثة من طائرات الركاب الروسية “سوخوي سوبرجيت نيو” في 2024، مشيرة إلى أن أغلب مكونات الطائرات ستكون من صناعة روسية.وطائرة “سوخوي سوبرجيت نيو” هي نسخة بديلة لطائرة “سوخوي سوبرجيت 100″، وتتكون “سوخوي سوبرجيت نيو” من مكونات روسية الصنع، باستثناء عدد ضئيل من المكونات.وقال سيرغي شيميزوف رئيس مجموعة “روستيخ” الحكومية، للصحفيين اليوم الاثنين: إن تطوير طائرة الركاب “سوخوي سوبرجيت نيو” سيكلف نحو 120 مليار روبل (قرابة 1.6 مليار دولار).وأضاف المسؤول أن “إطلاق “سوخوي سوبرجيت نيو” مرتبط بتطوير محرك روسي من طراز PD-8، آمل أن يتم ذلك في 2023، وفي 2024 من المخطط إنتاج نسخة جديدة من الطائرة”.وأشار إلى أن النسخة الجديدة من طائرة الركاب ستتمتع بطلب داخل وخارج روسيا، وقال: “لا يتعلق الأمر فقط بإحلال القطع المستورة بنظائر روسية، هناك لجعل الطائرة مربحة اقتصاديا قدر الإمكان.



ستكون مكوناتنا أرخص من المكونات المستوردة، وبالتالي ستكون الطائرة أرخص”.وتقوم شركة “إيركوت” بصناعة طائرات “سوخوي سوبرجيت”، وتدخل “إيركوت” في مجموعة شركات “روس تيخ”.وطائرة “سوخوي سوبرجيت 100” هي طائرة ركاب متوسطة المدى، تم تطويرها قبل 12 عاما وتتضمن مكونات أجنبية، وبسبب عرقلة توريد بعض المكونات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، تقرر صناعة طائرة جديدة من طراز “سوخوي سوبرجيت 100” وتجهيزها بمعدات من صنع روسي.



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