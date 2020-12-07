العراق يتجه الى النفط المتوسط لزيادة انتاجه وتنويع مصادره المالية

2020/12/07 | 13:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري، الاثنين، عن وجود توجه لدى وزارة النفط لاعتماد تصنيف نفط المتوسط خلال المدة المقبلة، مبينا ان تلك الخطوة مهمة لزيادة انتاج العراق وتحسين البنية التحتية للنفط.وقال الجواهري في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الشركات النفطية العالمية كانت تطالب العراق بتحسين انتاجه وتنويعه لزيادة الانتاج حيث تم اعتماد تصنيفي الثقيل والخفيف في البيع خلال المدة الماضية”.واضاف ان “ العراق متواجه حاليا لزيادة انتاجه وتنويعه عبر اضافة تنصيف النفط المتوسط لتلبية متطلبات السوق العالمية والمحلية ضمن اشارة لتحسن ملحو في البنى التحتية النفطية”.واوضح الجواهري، ان “تطوير القطاع الغازي في العراق وزيادة انتاجه بحاجة الى قرار فعلي وعدم الاكتفاء بالتصريحات غير المجدية”.انتهى / 25د

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