النصر يدعو إلى اعتماد ميثاق شرف ملزم لجميع القوى يحفظ الهوية العراقية

2020/12/07 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي الى البدء بحراك ممنهج لاعتماد ميثاق شرف كإطار مبادئ وطني ملزم لجميع القوى العراقية ولضمان مبدأ التكامل.

وحدد الائتلاف في بيان شروط الميثاق بأن يتضمن التزامات سياسية حافظة للهوية العراقية وضامنة لسلامة النظام العام، وصلاح الحكم ونزاهته ويحترم ثوابت المجتمع والدولة ويحقق وطنية الميثاق بعيداً عن أي إصطفافات إثنية أو طائفية في الحياة السياسية أو النظام السياسي أو الجبهات السياسية والعمل الانتخابي وتحريم الدم العراقي ومحاسبة المتجاوزين على السيادة.

وأشار البيان الى أن اهداف الميثاق تتمثل بضبط المسار والأداء العام لجميع القوى والفاعليات بما يحقق صلاح المجتمع والدولة ومواجهة القوى والفاعليات المشتغلة بالضد من أخلاقيات المجتمع وصلاح الحكم وسلامة الدولة.

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