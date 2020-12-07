انتهاء اجتماع الاتحاد الوطني وحركة التغيير

2020/12/07 | 13:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى قبل قليل، اجتماع الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير لبحث مستجدات الاوضاع في الاقليم والعراق والمنطقة.

وقال الدكتور سوران جمال طاهر عضو وفد الاتحاد الوطني، خلال مؤتمر صحفي، ان الاجتماع كان ايجابيا، موضحا، ان اجتماعا للقمة يضم الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير سيعقد يوم غد الثلاثاء.

واضاف: ان الاجتماع الثلاثي سيبحث مستجدات الاوضاع، وسبل تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.

وكان وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكوردستاني، ترأسه بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني قد وصل صباح اليوم، الى مقر حركة التغيير في مدينة السليمانية لبحث العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير بالاضافة الى الاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

PUKmedia

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