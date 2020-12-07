نقيب معلمي كربلاء: تم انهاء اخر الاجراءات المتعلقة بتخصيص قطع الاراضي

2020/12/07 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكملت نقابة المعلمين في محافظة كربلاء

المقدسة، اجراءات تحويل المبلغ لحساب

مديرية بلدية كربلاء من أجل تعويض اصحاب

العقود الزراعية المفسوخة التي تم

جردها، وبذلك تم إنهاء آخر الإجراءات

المتعلقة بالتخصيص.

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