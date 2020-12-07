رئيس برلمان الإقليم يتحدث عن ’’الاتفاقات السرية’’ في ملف النفط بكردستان

2020/12/07 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس السابق لبرلمان اقليم

كردستان، يوسف محمد، اليوم الاثنين، أن

السلطة في الإقليم لا زالت تمارس اللف

والدوران والغموض في ملف النفط والغاز

هناك، مؤكداً أن حركة التغيير ليس لها

أي علم بالاتفاقات ا

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