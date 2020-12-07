مذكرة تفاهم بين

2020/12/07 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قناة "أي 24 نيوز" الدولية ومقرها إسرائيل، ومجموعة أبوظبي للإعلام، الإثنين، عن توقيعهما مذكرة تفاهم "لتطوير المحتوى" و"توفير تغطية إخبارية متبادلة" لطواقم المؤسستين الإعلاميتين، على ما جاء في بيان صادر عن الجانبين.

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