الصليب الاحمر: عملياتنا في العراق وافغانستان تعاني من نقص في التمويل

2020/12/07 | 13:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمربيتر ماوريرن، إن عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان والعراق تواجه أزمة تمويل بسبب جائحة فايروس كورونا.ونقلت صحيفة افغانستان تايمز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” العراق يواجه ازمة انسانية حيث نزح أكثر من 1.3 مليون شخص، بسبب الغزو الداعشي ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر ، فإن أكثر من 90 في المائة من هؤلاء ظلوا كذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات”.واضاف رئيس اللجنة أن ” مستقبل اولئك النازحين غير مؤكد حيث بدأت الحكومة العراقية في إغلاق المعسكرات التي تؤوي عشرات الآلاف من الأشخاص ، بما في ذلك العديد ممن فروا من منازلهم خلال المعركة الأخيرة ضد داعش في عام 2018″.واوضح ماورير بالقول إن “الوقت ليس في صالحنا فكلما طال الوقت الذي يستغرقه الناس لتحقيق عودة آمنة وكريمة ، أصبحت الانقسامات العميقة راسخة ويصعب إصلاحها”.وبين أن ” النقص في تمويل عمليات اللجنة الدولية في العراق وأفغانستان جاء في وقت نرى فيه احتياجات الناس آخذة في الارتفاع والأزمات الاقتصادية تلوح في الأفق”، حيث وجهت اللجنة نداء لجمع 2.6 مليار دولارلعام 2021 لدعم عملها لصالح الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة”.واشار التقرير الى أن ” العراق وافغانستان من ضمن أكبر عشر عمليات للجنة الدولية للصليب الأحمر، فالعراق بحاجة الى 123.8 مليون دولار وفي أفغانستان ، تحتاج إلى 88.5 مليون دولار لمواصلة اللجنة عملياتها”.ونوه رئيس اللجنة بيتر ماوروير الى أن ” العمل الانساني لايزال يعاني من نقص في التمويل، كما أدى تفشي فايروس كورونا إلى قيام بعض الدول المانحة بإعادة تخصيص الأموال للقضايا المحلية”.يشار الى ان مهمة اللجنة الدولية تتمثل في مساعدة المتضررين من النزاعات وتعزيز القوانين التي تحمي ضحايا الحرب، إلى جانب توفير الرعاية الصحية في حالات الطوارئ ، فإنها تراقب أيضًا الظروف في مراكز الاحتجاز وتساعد في لم شمل العائلات النازحة بسبب النزاع”.



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