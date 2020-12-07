حكومة اقليم كوردستان تقرر ايقاف بث قناة NRT لمدة أسبوع كامل

2020/12/07 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، انها قررت وقف بث قناة NRT لمدة أسبوع كامل لـ"مخالفتها المعايير".

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (7 كانون الاول 2020)، ان "اغلاق القناة تم لعدم التزامها بالتعليمات الخاصة بتنظيم المجال الإعلامي المرئي والمسموع، والتصرفات غير المسؤولة في هذا الوقت والبعيدة عن القانون ووصف القوات الامنية بالميليشيات وقطاع الطرق، بالرغم من تنبيه القناة عدة مرات".

وأضاف البيان، أنه "استنادا على قرار القاضي وبدعم من التعليمات المشار اليها وجميع القرارات والقوانين المتعلقة بهذه القضية قررنا وقف بث قناة NRT لمدة أسبوع كامل"، مبينة :" ان ايقاف القناة يبدأ من الساعة 11.30 من يوم الاثنين لغاية الساعة 11.30 من يوم الاحد القادم الموافق 13-12-2020".

وتعرض مقر "إن آر تي" في السليمانية، فجر الاثنين، لهجوم من قبل قوات الأمن المحلية، التي قطعت بث القناة وصادرت المعدات وأغلقت أبواب المبنى، بعد تغطية واسعة قامت بها القناة للاحتجاجات الأخيرة.

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