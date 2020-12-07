ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على مستوى المعيشة للشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2020/12/07 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر الصحافة مرآة يشاهد من خلالها المسؤولين من أعلى مستوى في الدولة إلى أقل مستوى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب وكذلك الشعب يعرف ذلك أيضاً ..



وكانت الصحف التي تصدر في ذلك البلد توزع فجراً على بيوت المسؤولين وتوضع قرب وسادة نومه وحينما يستيقظ من النوم يجد جميع الصحف بجانب وسادة نومه وأول ما يثير انتباهه صورة (الكاريكاتير) ثم يقلبها صفحة بعد أخرى وبعد الانتهاء من تقليبها والاطلاع عل ......





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